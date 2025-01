Derby fatale, Gallarate esonera coach Alberto Mazzetti

La pesante sconfitta rimediata sabato all’Itelyum Arena contro Varese Basketball è costata il posto ad Alberto Mazzetti, coach della Esse Solar Gallarate, impegnata nel campionato di Serie B Interregionale.

La partita di Masnago, vinta 100-69 dai biancorossi di casa, era considerata uno snodo cruciale: era la 7a giornata del girone di ritorno della prima fase (mancano quindi quattro partite) e uno scontro diretto tra due formazioni che ambiscono a entrare nelle prime sei del girone in vista della seconda fase del torneo.

«Basketball Gallarate comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra Alberto Mazzetti, a cui vanno i ringraziamenti per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della sua carriera.

Contestualmente, la società comunica che gli assistenti allenatori Stefano Santaterra e Gabriele Longhi hanno rassegnato le proprie dimissioni».

A commentare la decisione presa dal club biancoblu le parole del presidente onorario, Thomas Valentino: «Ringrazio moltissimo lo staff ed in particolare Alberto per il lavoro fatto in questi mesi, a partire dalla scorsa stagione quando è subentrato in un momento sicuramente non semplice e quest’anno ha accettato la sfida di un progetto certamente diverso rispetto a quello della passata annata. In questo momento abbiamo la necessità di dare una scossa ad una situazione di squadra poco sostenibile a livello ambientale dopo la pesante sconfitta di Varese. Ora le scuse sono finite, bisogna compattarsi e cercare d’invertire la rotta in questo finale di stagione».

B INTERREGIONALE – Conf. Nord Ovest – Div. A

CLASSIFICA (dopo 18 giornate): Oleggio 32; Borgomanero 26; Pavia 24; GAZZADA S. 22; Casale Monferrato, VARESE 18; GALLARATE, Tortona 16; Don Bosco 14; Collegno, Genova 12; Serravalle 6.