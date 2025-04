Una guida giovane per la Corale Arnatese vicina ai 100 anni di musica

Durante l’annuale Assemblea dei soci, svoltasi ieri sera mercoledì 9 aprile, l’Associazione Culturale Corale Arnatese APS di Gallarate ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo per il triennio 2025–2028. Fondata nel 1928, la storica realtà musicale gallaratese continua a rappresentare un punto di riferimento culturale per la città, distinguendosi per un’attività corale articolata e multigenerazionale.

È stata riconfermata alla Presidenza Eleonora Bettinelli, affiancata da un team giovane e motivato composto da Arianna Colombo (Vice Presidente), Silvia Calligaro (Segretaria), Edoardo Panaro (Tesoriere), Chiara Caronna, Luigi Cremona e Chiara Eisel (Consiglieri). Anche per questo mandato, il gruppo dirigente si distingue per un’età media inferiore ai 40 anni, segno di un rinnovamento generazionale che conferisce nuova linfa alla tradizione quasi centenaria dell’associazione.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bettinelli – è far crescere l’associazione a livello musicale, culturale e umano, rendendo il canto corale sempre più accessibile e attuale, con uno sguardo proiettato verso il traguardo dei 100 anni, che celebreremo nel 2028.»

In questa direzione si inserisce anche l’impegno della Vice Presidente Arianna Colombo, che punta su una comunicazione digitale efficace per coinvolgere il pubblico e attrarre nuovi soci, con particolare attenzione ai più giovani.

Il prossimo evento in programma testimonia l’impegno dell’associazione nella formazione musicale delle nuove generazioni: il 4 giugno al Teatro del Popolo di Gallarate andrà in scena l’operetta La Teresina di Roberto Hazon, interpretata dal Coro Voci Bianche. Bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni si cimenteranno in una vera e propria opera lirica in forma ridotta, affrontando tutte le componenti del melodramma tradizionale sotto la guida della Maestra Balabio.

Coniugando esperienza e innovazione, la Corale Arnatese conferma così la propria vocazione educativa e culturale, proseguendo con entusiasmo il suo cammino artistico verso il centenario.