Distribuzione dei sacchi e calendario rifiuti: le indicazioni del Comune di Angera

In seguito ad alcune criticità registrate per quanto riguarda la distribuzione del materiale ai cittadini, il Comune di Angera informa con una nota i cittadini in merito al servizio rifiuti.

Nella città lacustre, la consegna di sacchi e calendari per le utenze domestiche avviene al lunedì mattina in sala consiliare, come già comunicato negli scorsi mesi, a cura delle aziende incaricate dalla Convenzione Rifiuti di Sesto Calende.

A questo servizio il Comune intende precisare alcune informazioni. Per quanto riguarda il calendario: si può ritirare anche all’ufficio lavori pubblici negli orari di ricevimento (il martedì dalle 9.30 alle 12.30; il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18). Il calendario digitale è anche disponibile sia sul sito della convenzione rifiuti, sia sul sito della Città di Angera, oltre al link del nostro articolo, qui. Per quanto riguarda i sacchi (secco, plastica, umido). si possono ritirare al bisogno ai distributori automatici (nel caso di Angera presso il supermercato Conad) con la tessera sanitaria o il badge (per le attività commerciali).

«Invitiamo i cittadini a scaricare e fare uso dell’app Junker, che fornisce calendario digitale, notifiche per esporre i rifiuti domestici, mappa della localizzazione dei contenitori di rifiuti particolari (come abiti, batterie) e un ottimo servizio di riconoscimento rifiuti per sapere dove conferire i vari materiali inquadrando il codice a barre dell’imballaggio» dichiara assessore all’ambiente Milo Manica. Tutte le informazioni, aggiunge il vicesindaco, sono state veicolate tramite il sito dell’ente, i canali social e il canale Whatsapp della Città di Angera, cui i cittadini sono invitati a iscriversi per restare aggiornati. Si invitano i cittadini, in caso di necessità, a contattare il numero verde di Econord 800 128 064.

I disagi registrati ad Angera (e anche in altri comuni) sono stati riportati all’attenzione del comitato ristretto della convenzione rifiuti di Sesto Calende, di cui il Comune fa parte da quest’anno. Per il prossimo anno, si è proposta la distribuzione a partire sin da novembre, senza attendere gennaio 2026 per evitare i disagi riscontrati con questa sperimentazione. In riunione Angera ha confermato anche la disponibilità ad accogliere mini isole ecologiche per turisti e seconde case ed è stato sollecitato un riscontro in merito in vista della prossima stagione estiva.