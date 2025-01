Divertimento e solidarietà al Torneo della Befana a Ternate

A Ternate il giorno dell’Epifania è un momento speciale per i tanti piccoli calciatori, che ogni anno partecipano al Torneo della Befana: la manifestazione sportiva organizzata dalla Asd Ternatese Calcio rivolta ai giovanissimi atleti delle società del territorio.

All’ultima edizione che si è svolta dal 27 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, hanno partecipato complessivamente 427 bambini provenienti da 35 società sportive. Ottima anche il coinvolgimento del pubblico, con un totale di 847 persone tra genitori e familiari che hanno seguito le partite dagli spalti della struttura polivalente di Ternate.

Un appuntamento che come ogni anno unisce il divertimento alla solidarietà. Il ricavato dell’ultima edizione del Torneo della Befana è stato infatti donato alla fondazione il Ponte del Sorriso per acquistare delle sedie a rotelle per i bambini ricoverati in Pediatria a Varese. «Grazie alla Ternatese – spiega la presidente del Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro – e a tutti coloro che hanno partecipato per averci aiutato ad acquistare delle sedie a rotelle pediatriche. Sono delle sedie a rotelle a misura di bambino e colorate, che aiuteranno i più piccoli ad affrontare il ricovero con più serenità».

«È sempre bello – commentano gli organizzatori del torneo – vedere l’entusiasmo di tutti i bambini e genitori, che partecipando a questo evento sanno di aiutare a sostenere progetti importanti del territorio».

Alla cerimonia di premiazione del Torneo della Befana hanno partecipato anche il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli insieme al vicesindaco Renato Pannullo, Walter Sinapi del Coni, il consigliere regionale Emanuele Monti, il presidente di Sos dei Laghi Gianluca Giarola, il sindaco di Cadrezzate con Osmate e rappresentante di Orgoglio Varese Cristian Robustellini e il vicesindaco di Varano Borghi Stefano Carolo.

La consegna del ricavato del Torneo della Befana al Ponte del Sorriso