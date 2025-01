Due km di reti da pesca abbandonate sulle rive del Lago Maggiore a Intra: individuato il responsabile

I Militari della Guardia Costiera e del Nucleo Guardia Costiera “Lago Maggiore” di Solcio di Lesa hanno sequestrato circa 2 km di reti da pesca abbandonate lungo le rive del lago a Intra. Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il responsabile dell’abbandono, pescatore di professione, che è stato indagato per il reato di abbandono di rifiuti e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania.

Le reti da pesca abbandonate, le cosiddette “reti fantasma”, costituiscono un grave pericolo per l’ecosistema in quanto permangono nell’ambiente per molti anni continuando ad intrappolare innumerevoli esemplari di specie ittiche, ma anche uccelli acquatici ed ogni animale con il quale vengano in contatto.



Nel corso dei controlli di Polizia Ambientale sono stati sanzionati anche 5 ristoratori di località rivierasche del lago per l’irregolare stoccaggio degli oli esausti derivanti dalle attività di cucina (516 € cadauno), sostanze che se disperse nell’ambiente possono avere un elevato impatto sugli ecosistemi.

Le verifiche presso gli esercizi di ristorazione hanno inoltre consentito di fermare un commercio di prodotti ittici illegalmente catturati e posti in commercio – presso uno di questi sono stati sequestrati 80 kg di filetti di lucioperca, persico e gardon ed il titolare è stato sanzionato (2.500 €) per mancanza di tracciabilità e commercio di prodotto della pesca non professionale.