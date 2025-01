È morto Vittorio Caldiroli. Fu assessore a Castellanza e in Regione, aveva 79 anni

Avrebbe compiuto 80 anni a maggio Vittorio Caldiroli, politico castellanzese di lungo corso prima con la Democrazia Cristiana e poi in Forza Italia che si è spento nella giornata di domenica.

Nato a Castellanza il 12 maggio 1945 è stato consigliere comunale ed assessore del Comune di Castellanza dal 1970 al 1980. In Regione Lombardia è stato Consigliere regionale dal 1980 al 1995, assessore ai Servizi Sociali e assessore

all’Agricoltura. Dal 1981 al 1994 è stato anche componente della Conferenza Permanente dei Poteri regionali e locali del Consiglio

d’Europa a Strasburgo in rappresentanza delle regioni italiane; presidente della Commissione della Politica

Regionale, vice Presidente dell’Assemblea plenaria.

Dal 2006 al 2011 è tornato all’impegno amministrativo nella sua città come assessore per la gestione del territorio della Città di Castellanza e la sua ultima esperienza risale al 2011 quando fu consigliere comunale e capogruppo sempre a Castellanza.

Nel 1992 finì indagato nell’inchiesta Mani Pulite che segnò pesantemente la sua carriera politica. Solo nel 2006 venne definitivamente assolto, ben 14 anni dopo.

Caldiroli se n’è andato ieri, domenica, nella casa di riposo L’Oasi di Cantalupo, a Cerro Maggiore. Lascia i figli Giovanni con Veronica, Helen con Roberto, i nipoti Riccardo, Theo, Elisa e Tomas, la sorella Laura con Giuliano e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Castellanza mercoledì 15 gennaio alle ore 10.30 partendo dalla Chiesa Parrocchiale S. Giulio dove verrà celebrata la S. Messa per poi proseguire per il Campo Santo.

Per chi volesse salutarlo Vittorio riposa presso la Casa Funeraria “Giardino degli Angeli” di Via per Canegrate, 10 in Legnano aperta 7 giorni su 7 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con orario continuato.