Esordio vincente tra le mura di casa del Possaccio che passa grazie alla rimonta

Dopo il successo in trasferta della scorsa settimana, era atteso con trepidazione l’esordio fra le mura casalinghe di Possaccio che, con la mezza rivoluzione dell’organico attuata per il campionato di A2, si offriva con evidenti intenzioni di primeggiare nel suo girone.

Lo schema degli incontri è quello tradizionale, senza la digressione nel tiro di precisione entrato in vigore per il solo campionato di serie A.

L’inizio non è proprio dei più confortanti per i locali che in terna incappano in una prima mano che definire disastrosa vorrebbe dire usare una terminologia benevola: grazie ad alcune bocciate di notevole precisione dei campani, supportate anche da un leggero respiro di buona sorte, il punteggio si assesta con un 6-0 a loro favore atto a preludere alla naturale conclusione del successo nel primo set.

Purtroppo per la terna di Andreani/D’Alterio Pasquale/Signorini la sinfonia non cambia registro nel secondo set, qualcosa meglio con un abbozzo di rimonta dallo 0-5 a 3-5, poi l’oscurità incombe e anche il secondo set se ne vola via a favore degli ospitati.

Sull’altro campo non è che le vicende abbiano un decorso molto diverso: D’Alterio Giuseppe si porta faticosamente in parità sul quattro pari, poi allunga lo sguardo un po’ più avanti e si avvantaggia fino al 6-4. A questo punto sembra che Giuseppe venga colto da un’acuta nostalgia per i riti natalizi: che cosa c’è di più suggestivo nel periodo del confezionamento di un pacco regalo con la scelta accurata della confezione, con la carta colorata, i nastrini che la contornano, i colori in tono ovviamente, magari anche con un bel fiocco centrale a completare l’immagine?

Il nostro decide così: si trova con l’ultima boccia in mano, Marco è lontano dal pallino con il suo punticino almeno un paio di metri, seppure all’altezza dell’ultima riga. Un accosto eseguito a occhi chiusi e il settimo punto sarebbe ormai in tabella, con la possibilità di piazzare, poi, il boccino dove ci si sente più sicuri: no troppo semplice, deciso Giuseppe vuole bocciare, nel tentativo, neppure molto probabile, d’incamerare due punti e finire così il set. Tira, fa cilecca, e per completare il regalo non fa più un punto – 3-0 per Mister Energy -.

Per Possaccio si mette certamente male, è vero che i salernitani giocano molto, molto bene, sembrano loro i padroni di casa, accostano con una precisione e una continuità encomiabili, colpiscono con percentuali vicine al 100% e i lacustri sono spaesati, assommano errori inattesi, sembrano in balia del vento che fuori soffia a ricordare che siamo in pieno inverno e può essere decisamente sfavorevole per le loro ambizioni.

Comunque, sebbene sempre a fatica, il Giuseppe riesce a dimenticare i pacchi dono e si aggiudica il secondo set portando la sua squadra a concludere il primo tempo sull’1-3.

Intanto fuori il vento insiste, il cielo da sereno si copre lentamente di nubi forse un po’ minacciose, anche se non emergono avvisaglie di pioggia, e alla ripresa avviene ciò che il solito numeroso e caloroso pubblico non si attendeva.

Andreani/Signorini maramaldeggiano sui campani che manifestano un vistoso calo a fronte della risalita dei locali e conquistano in rapida successione entrambi i set, sull’altro fronte i due fratelli D’Alterio, travolti da un’esplosione di affetto familiare, fanno un po’ più fatica, ma percorrono il loro binario con attenta perseveranza, per cui il pozzo dei desideri si concretizza in un punteggio sempre più orientato, la rimonta si completa, Possaccio prevale per 5-3 e si trova sola al comando.

Sarà vera gloria? Scomodiamo il Manzoni e il suo cinque maggio: ai posteri l’ardua sentenza.

PILLOLE DI BOCCE

18 gennaio – Campionato italiano Serie A – 2a giornata

Kennedy (NA) – S.Angelo Montegrillo (PG) 4-4 (77-59)

Flaminio (Roma) – Mosciano (TE) 7-1 (78-51)

Vigasio (VR) – Caccialanza (MI) 3-5 (51-64)

Giorgione3Villese (TV) – Arcos Brescia (BS) 6-2 (74-73)

Cofer Metal Marche (AN) – Boville Marino (Roma) 3-5 (40-62)

Classifica Serie A

Boville, Caccialanza, Giorgione3Villese 6 – Flaminio 4 –Vigasio 3 – Brescia, Kennedy, Montegrillo 1 – Cofer Marche, Mosciano 0

18 gennaio – Campionato italiano Serie A2 – 2a giornata

Possaccio(VCO) – Mister Energy (SA) 5-3 (51-39)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio 6 – Citta’ di Nola (NA) 4

20 gennaio – Bottinelli/Vergiatese – Continuano campionati provinciali individuali tutte le categorie

20 gennaio – Baraggese – Continua regionale serale coppia ABCD, divisa al possibile