“Femina” è il nuovo album di inediti di Ginevra

Esce venerdì 24 gennaio “Femina”, il nuovo album di inediti di Ginevra (Asian Fake/Sony Music Italy). Ad anticipare la release, insieme ai precedenti “cupido” e “my baby!”, il nuovo singolo “30 anni”, in uscita venerdì 17 gennaio; un brano dal tono malinconico e intimo che racconta un’età delicata, sognante e complessa in cui ci si deve destreggiare fra confusione, pressioni sociali e aspettative.

“Femina” è un disco centrato sul tema della femminilità che Ginevra dedica a sé stessa, alle donne più importanti della sua storia, alle donne vittime di violenza e alle donne che non conosce di persona ma che come lei lottano ogni giorno al suo fianco per una società più equa. La volontà di Ginevra è stata ed è quella di ricercare e di rappresentare la sua idea di femminilità, in tutte le sue sfaccettature, anche attraverso l’immaginario estetico. La cantautrice si rifiuta di rimanere imbrigliata in una sola narrazione e sceglie di raccontare la sua personale rappresentazione dell’essere donna, come lei si sente donna.

In questo disco la protagonista non è una ma tante e Ginevra, in ogni brano, dà spazio ad ognuna di loro. Qui la cantautrice si racconta in quanto donna, figlia, sorella, nipote, futura madre, compagna, zia, bambina ribelle, ragazza di fiume, ma anche adulta, saggia, guerriera e molto altro ancora.. in ognuna di loro si mescolano forza e fragilità, e ognuna di loro è Ginevra.

Gli altri temi ricorrenti nel disco sono la complessità dei 30 anni e l’alone di confusione che portano con sé, l’amore per la bellezza della natura incontaminata e per la semplicità, e ancora, l’accettazione della propria identità e il contorto intreccio delle dinamiche relazionali.

«Se mi volto indietro a guardare il lavoro degli ultimi due anni la prima parola che mi viene in mente è: ascolto. Onestamente non posso dire di essere granchè portata ad ascoltare ma questa volta l’ho fatto profondamente. E cos’ho ascoltato? Le voci delle donne. Articoli, libri, podcast, album, mostre, film, manifestazioni, risate, lacrime. Racconti di autrici, giornaliste, musiciste, amiche, sorelle, la voce di mia nonna per l’ultima volta e forse per la prima volta anche la mia..E più ascoltavo più mi innamoravo delle nostre voci, e più mi innamoravo più mi arrabbiavo per i tentativi quotidiani di zittirci e demolirci. Tutto questo è stato il motore che mi ha portato a scrivere il nuovo album», sottolinea la cantante.

La produzione del disco è stata interamente eseguita da Francesco Fugazza (in arte Fugazza), Marco Fugazza (Suorcristona) – entrambi collaboratori di Ginevra dagli esordi e figure fondamentali nel suo percorso artistico – e da Domenico Finizio, amico prezioso e musicista sensibile con cui il trio già consolidato ha finalmente l’occasione di collaborare. Ginevra segue la direzione artistica di tutto il disco, producendo in parte lei stessa la title track Femina, e impegnandosi per la prima volta in un lungo lavoro di registrazione e di editing vocale per diversi brani dell’album.

Ginevra è il progetto della cantautrice Ginevra Lubrano. Torinese di stanza a Milano, Ginevra (diplomata in canto al CPM Music Institute e con Laurea in Comunicazione e Società, Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali all’Università Statale di Milano) dopo un ep (“Ruins”) pubblicato nel 2019 e uno pubblicato nel 2020 (“Metropoli”) alterna a collaborazioni e lavori da autrice (“Glicine” portata a Sanremo da Noemi nel 2021) un lungo lavoro di ricerca e di studio e un elenco ancora più lungo di esibizioni dal vivo che vanno dal Primo Maggio al Mi Ami Festival passando per il palco del Teatro Ariston di Sanremo (ospite nel 2022 de La Rappresentante di Lista), l’opening all’ultimo Tour di Mahmood e le date che hanno accompagnato l’uscita del suo primo album “Diamanti”, pubblicato il 14 ottobre 2022. Il 15 novembre 2024 esce il singolo “my baby!” per Asian Fake/Sony Music Italy, seguito dal brano inedito “cupido”, disponibile dal 13 dicembre e che anticipa, insieme al precedente, “FEMINA” il nuovo album di inediti in uscita venerdì 24 gennaio 2025.

Le sue maggiori influenze provengono dalla musica elettronica di matrice inglese, espandendosi ad ascolti più rock in questa fase del progetto, e si mescolano a una narrativa folk e intimista che affonda le radici nel cantautorato italiano.