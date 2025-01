Forza Italia contro la giunta di Sesto Calende: “Lamentele e disinformazione, amministrare comporta responsabilità”

«La trasparenza comunicativa non consiste in una continua campagna elettorale finalizzata a screditare l’opposizione». Il comunicato inoltrato dall’amministrazione comunale di Sesto Calende ieri, martedì 21 gennaio, a proposito dei fondi per per l’asilo nido e la denuncia di un disallineamento di quasi un milione di euro è la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza nella sezione locale di Forza Italia.

Poche ore dopo il comunicato dell’amministrazione proprio sull’asilo nido, o meglio la parte inerente al bilancio (i lavori sono iniziato a marzo), è stato tra gli argomenti al centro del dibattito in un acceso consiglio comunale durato più di quattro ore sul bilancio di previsione. In sala consiliare Forza Italia – lo ricordiamo – è rappresentata sì attraverso il gruppo Siamo Sestesi ma “soltanto” da esponenti della Lega (Favaron, Colombo, Capriglia), con cui oggi all’opposizione prosegue la collaborazione che ha visto tra il 2009 e la prima metà del 2024 i due partiti locali collaborare al governo della città sotto il precedente nome Lega della Libertà, esprimendo nel terzo e ultimo quinquennio del centrodestra (2019-2024) anche il sindaco nella persona di Giovanni Buzzi, già vicesindaco durante il doppio mandato di Marco Colombo. Nelle ultime settimane, il lavoro svolto dalla giunta Buzzi inerente alle opere pubbliche è stato oggetto di critiche (come nel caso dell’asilo o, per esempio, l’impianto di videosorveglianza per la Nuova Marna) da parte della nuova amministrazione targata Sesto Futura, che ha ereditato i progetti.

“GOVERNARE SIGNIFICA ASSUMERSI RESPONSABILITÀ”

Con una nota firmata nel sempre nel pomeriggio di ieri, Forza Italia ha scelto di affrontare la questione da un punto di vista politico, rimproverando a Sesto Futura la gestione della comunicazione cittadina (e non solo), definita dalla sezione “azzurra” come un atto “propagandistico” con il fine di screditare l’opposizione e il precedente operato: «Siamo costretti, ancora una volta, a esprimere il nostro disappunto di fronte alle continue lamentele dell’attuale maggioranza. Ogni giorno assistiamo a dichiarazioni volte a incolpare la precedente amministrazione di presunti errori nella gestione delle opere pubbliche. Opere, è bene ricordarlo, che sono state avviate proprio durante il nostro mandato, con l’obiettivo di essere un valore aggiunto per la nostra città».

“UNA CAMPAGNA DI DISINFORMAZIONE: COMUNICARE NON VUOL DIRE SPARARLA GROSSA”

L’atteggiamento della maggioranza – secondo Forza Italia – «non solo mina la trasparenza, ma rischia di distorcere la realtà per meri fini propagandistici. La trasparenza comunicativa non consiste in una continua campagna elettorale finalizzata a screditare l’opposizione, colpevole solo di fare il proprio lavoro. Trasparenza significa informare in modo obiettivo i cittadini, perché amministrare vuol dire rappresentare tutti, non solo i propri elettori. Ci permettiamo di sottolineare che comunicare non vuole dire “spararla grossa”, fornendo cifre a caso (solitamente gonfiate) per fare più effetto. Ci auguriamo che la coalizione di sinistra formata dal PD e da Sesto 2030 inizi realmente a pensare al futuro della nostra città, abbandonando una volta per tutte questa campagna di disinformazione e concentrandosi su ciò che conta davvero: il bene della nostra comunità».

Nel commento di Forza Italia viene inoltre tracciato un parallelismo con il 2009, quando fu il centrodestra a “a rimboccarsi le maniche” come nuova amministrazione dopo diversi mandati di centrosinistra: «Vorremmo ricordare agli attuali amministratori che anche noi, 15 anni fa, ci siamo trovati in situazioni decisamente peggiori: iniziative ferme al palo, problemi da risolvere e risorse da reperire. Ci siamo rimboccati le maniche, affrontando gli imprevisti con determinazione e competenza, completando i lavori per il bene della comunità. Governare significa assumersi responsabilità, trovare soluzioni, reperire fondi e affrontare le sfide senza lamentarsi. Se qualcuno nella maggioranza pensava che amministrare significasse solo mettersi in posa per il taglio del nastro, forse ha scelto il mestiere sbagliato. Siamo allibiti di fronte al continuo piagnisteo per questioni come i fondi necessari per la videosorveglianza della Marna. Se per loro questa queste somme modeste rappresentano un problema, non osiamo immaginare come affronteranno questioni più complesse e serie. Siamo certi che, se avessero evitato di sprecare risorse pubbliche in soli sei mesi, problemi come questo sarebbero facilmente risolvibili. Vogliamo citare solo un esempio simbolo di spese che riteniamo assolutamente inutili: i soldi investiti nella TV in piazza per far guardare a pochissime persone le Olimpiadi sotto il sole».