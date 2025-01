Frana in Canton Ticino verso Tesserete: colpita un’auto, strada chiusa al traffico

Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, poco dopo le 16, una frana ha interessato via Cugnoli a Cimadera in Canton Ticino, coinvolgendo una vettura in transito verso Tesserete.

Immediato l’intervento delle autorità: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia cantonale con il supporto della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano e il geologo cantonale per valutare la stabilità della zona.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi, ma le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso. Per precauzione, la strada è stata chiusa al traffico e sono state predisposte deviazioni per garantire la viabilità alternativa.

Secondo le indicazioni fornite dalle autorità, via Cugnoli resterà chiusa almeno fino a domani, sabato 4 gennaio, alle 12:00, in attesa delle verifiche definitive sulla stabilità del versante colpito.