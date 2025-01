Futura sul velluto in Abruzzo: Busto a un passo dal vincere il girone

Trasferta vincente, senza alcun problema, per la Futura Volley Giovani che sul campo delle abruzzesi di Altino (il palasport è quello di Vasto) vince 3-0 risolvendo la pratica in poco più di 80′ di gioco. Un successo che avvicina ancora di più le biancorosse al primato del girone B: al termine della prima fase manca una sola partita (in casa, contro Melendugno) con Busto che ha due punti di vantaggio su Trento.

Un primato che non ha effetti pratici visto che le migliori sei dei due gironi daranno poi vita alla Pool Promozione, ma che serve a confermare tutte le ambizioni della società biancorossa, pronta poi a portare con sé i punti della prima fase per puntare in alto. (foto Abruzzo Volley)

Contro il fanalino di coda Tenaglia, la squadra di Beltrami ha messo subito in chiaro le cose vincendo 11-25 il primo parziale pure con qualche difficoltà in ricezione. Poco male, perché l’attacco gira bene, con Monza capace di tenere alta l’attenzione di tutte le compagne e con buone percentuali (47%). Alyssa Enneking è ancora la top scorer (16 con il 66%), doppia cifra anche per Zanette e Rebora (15 e 11 punti, quest’ultima con 4 muri).

Le padrone di casa hanno provato ad affidarsi a Ndoye, l’avversaria più pericolosa per le “Cocche” che, tuttavia, è stata tenuta a 10 punti complessivi. Altino si è fatta sotto nel set centrale, vinto a 21, mentre anche il terzo parziale ha premiato con buon margine le biancorosse (18-25) con Beltrami che ha concesso spazio un po‘ a tutte le proprie giocatrici.

Ora, come detto, manca l’ultimo tassello per completare la prima parte di campionato: alla Soevis Arena/PalaBorsani è attesa la Narconon di Valeria Caracuta, domenica 2 febbraio alle 15,30. Un impegno non semplice (le salentine stanno disputando la volata per la Pool Promozione) ma che Busto non può sbagliare.