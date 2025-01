Gadda: “Salvini sta deragliando, si dimetta”

“Il ministro dei trasporti Salvini sta deragliando. Si dimetta e si fermi lui, non i treni che servono a lavoratori e turisti”.

Lo scrive su Facebook Maria Chiara Gadda vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. “Il sistema dei trasporti è ormai nel caos da troppi mesi, e l’unica idea che Salvini riesce a partorire è quella di tagliare le corse dei treni del 15%. Siamo al paradosso, il Paese anziché andare avanti, regredisce. In legge di bilancio zero risorse, il PNRR gira a fatica, e con questa idea dei tagli alle corse vedremo se il ministro riuscirà pure a mandare in rosso i conti di Ferrovie dello Stato. Salvini è efficientissimo solo a piazzare poltrone e cercare capri espiatori quando ci sono incidenti e disservizi”, conclude.