Galliate Lombardo: 17enne cade dalla moto, soccorso in codice giallo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, a Galliate Lombardo. Poco prima delle 15, in via Belvedere un ragazzo di 17 anni si è ferito cadendo in moto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base del servizio Sos Azzate, attivata in codice giallo. I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane per valutare le sue condizioni, che pur non essendo critiche richiedono accertamenti ospedalieri.

I Carabinieri di Varese sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.