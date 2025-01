Giorgio Napoli, da Luino alle Universiadi sognando le Paralimpiadi 2026

Le Universiadi sono il tradizionale appuntamento sportivo dedicato agli atleti-studenti e organizzato in modo da ricalcare i Giochi più importanti, quelli Olimpici. Torino sta ospitando l’edizione 2025 di quelle invernali che, per la prima volta, hanno aperto i battenti anche per quanto riguarda gli atleti con disabilità, e tra loro c’è anche un giovane varesotto che sogna di qualificarsi alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Giorgio Napoli, 26 anni di Luino, ha intrapreso questa strada nel 2020 quando, un anno dopo un tremendo incidente domestico nel quale ha perso una gamba, ha ripreso a utilizzare gli sci in Val Formazza con gli amici. Fino al 2022 Giorgio ha alternato diverse discipline sportive per passione (oltre allo sci, atletica leggera, padel e tennis); poi però è prevalso l’amore per lo sport invernale e così il giovane luinese ha intrapreso un percorso più mirato e accurato per provare a qualificarsi ai Giochi 2026.

Le prime gare agonistiche sono iniziate in questa stagione 2024-25 con i colori della Freerider Sport Events, il team varesino che si occupa proprio di insegnare lo sci alle persone disabili e a consolidare questa passione in chi è già capace di muoversi sulla neve. Prima di fare tappa a Torino, Giorgio ha gareggiato in Austria mentre alle Universiadi lo sciatore luinese ha partecipato sia nel SuperG (ma si è dovuto ritirare) sia nello slalom gigante.

«In occasione di questo evento così importante voglio ringraziare tutti coloro che a vario titolo e nelle maniere più disparate mi sono stati vicino e mi hanno supportato in questo non facile percorso. Spero di non fare torto a nessuno, ma il mio ringraziamento più profondo va a Nic, l’allenatore un po’ ruvido ma dal cuore tenero, a Sofia, l’atleta paralimpica che con me condivide la fatica di sopportare Nic. E poi lo sponsor tecnico Roberto di Sfida 2.0 (la storica azienda di sci di Mesenzana ndr), la Tella della palestra Movimenti per la preparazione fisico/atletica e Giorgio dell’Hotel Internazionale di Luino che è il mio sponsor».