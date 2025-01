Giorno della Memoria: le iniziative della Cooperativa Risorgimento di Gazzada

In occasione della Giornata della Memoria, la Cooperativa Risorgimento di Gazzada, in collaborazione con la sezione ANPI di Morazzone, organizza due importanti eventi dedicati alla riflessione e al ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio alle ore 17, con l’inaugurazione di una mostra a cura di ANED Milano, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti. Un’occasione per approfondire la conoscenza della tragedia della deportazione attraverso documenti e testimonianze storiche.

Il secondo evento si terrà sabato 1 febbraio alle ore 17, con la presentazione del libro “La linea sottile. Il fascismo, la Svizzera e la frontiera (1925-1945)” di Francesco Scomazzon, incentrato sul delicato rapporto tra l’Italia fascista e la vicina Svizzera durante gli anni della dittatura e della guerra. A moderare l’incontro sarà Gianmarco Martignoni, esperto di storia contemporanea.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la sede della Cooperativa Risorgimento, in via Roma 59 a Gazzada, sopra il Circolo.

Le iniziative proposte intendono promuovere la cultura della memoria e offrire spunti di riflessione sul valore della libertà e della democrazia.