Grande adesione al corso sui muschi: il progetto BoscoBIO conquista oltre 70 iscritti

Le iscrizioni al corso hanno ormai superato le 70 unità decretando il successo della proposta che rientra in un progetto, denominato BoscoBIO e orientato al monitoraggio e alla tutela degli habitat forestali all’interno delle tre Zone Speciali di Conservazione (ZSC) gestite dalla Comunità Montana: Monte Sangiano, Monti della Valcuvia e Val Veddasca.

Come rileva il Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Eligio Castoldi: «La nostra proposta ha saputo intercettare un’esigenza diffusa che interessa anche le pubbliche amministrazioni che gestiscono aree di interesse naturalistico (Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Parco Gran Paradiso ecc.), a giustificazione del finanziamento ricevuto da fondi europei del PNRR».

Infatti, le sei lezioni teoriche, condotte da Guido Brusa, botanico varesino, verranno registrate e caricate sul canale Youtube della Comunità Montana a vantaggio degli iscritti provenienti non solo dal territorio della Comunità Montana ma dall’intera Lombardia e anche da Piemonte, Val d’Aosta e Canton Ticino.

«L’elevata adesione dimostra che l’interesse verso l’ambiente naturale è oggi molto diffuso, anche per le sue forme meno conosciute, come possono essere, in questo caso, i muschi – dichiara l’Assessore all’Ambiente della Comunità Montana Valeria Squitieri – e con queste iniziative Comunità Montana cerca di dare spazio alla curiosità e alla voglia di conoscenza espressa dai cittadini».

Infatti, le informazioni che verranno raccolte con il progetto BoscoBio non interesseranno solo i muschi ma anche gli uccelli, con un corso che partirà entro la fine dell’inverno, e il monitoraggio del materiale combustibile al suolo che vede coinvolti i volontari del Coordinamento Antincendio boschivo della Comunità Montana Valli del Verbano.