Grave lutto per Filippa Lagerbäck: è morta la mamma Margaretha

Un grave lutto ha colpito la presentatrice, varesina d’adozione, Filippa Lagerback. Nel pomeriggio di domenica 19 si è infatti spenta in Svezia sua mamma Margaretha.

Lo ha annunciato Fabio Fazio in apertura di trasmissione e tramite l’account ufficiale della trasmissione Che tempo che fa, per spiegare l’assenza di Filippa Lagerbäck durante la puntata: «questa sera Filippa Lagerbäck non è con noi: purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma. Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio», ha scritto Fazio, esprimendo vicinanza alla storica collaboratrice del programma.

Un messaggio semplice, ma carico di affetto e solidarietà, che ha immediatamente raccolto il sostegno del pubblico e dei colleghi con numerosi i messaggi di cordoglio: solo sull’account Instagram del programma sono oltre 3000 con messaggi, tra gli altri, dalla Gialappa’s, Saturnino, Enzo Miccio e Natasha Stefanenko.