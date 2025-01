“Ho trovato questo cane al confine di Stabio: non è registrato in Svizzera. Chi l’ha perso?”

Buongiorno a tutti,

Questa mattina, 1° gennaio, ho trovato questo lupo cecoslovacco maschio, giovane, alle 7 del mattino in località UBS Stabio. Era in mezzo alla strada ed era molto impaurito. Non sono riuscita a prenderlo e per metterlo in sicurezza è arrivata, insieme alla polizia cantonale, la protezione animali.

Non aveva il collare ma hanno visto che ha un chip che non è registrato in Svizzera quindi non sono riusciti a risalire al proprietario. Ho pensato che potesse essere scappato da qualche casa al confine di Gaggiolo magari impaurito dai botti di capodanno. Se qualcuno lo riconoscesse il cane è stato portato alla protezione animali di Bellinzona. Se non venisse trovato il proprietario rischia di finire in canile. Allego una foto anche se so che non è molto nitida ma era buio.

Federica