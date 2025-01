Il Comune di Besano assume un nuovo agente di Polizia locale: aperto il bando

Il Comune di Besano ha indetto un concorso per assunzione di un agente di Polizia Locale, a tempo indeterminato e pieno – 36 ore settimanali. E’ possibile candidarsi al concorso tramite il portale della Pubblica Amministrazione – InPa, Portale del reclutamento, entro giovedì 30 gennaio 2025.

Il bando è visionabile, oltre che su InPa, sul sito del Comune di Besano a questo link:

https://comune.besano.va.it/notizie/3224972/bando-concorso-assunzione-1-agente-polizia-locale

«L’impegno per la sicurezza da parte del Comune di Besano prosegue – spiega il sindaco di Besano Leslie Mulas – Questo nonostante le difficoltà nell’assumere personale, grazie ad una buona collaborazione tra i comandi di Polizia Locale dei paesi limitrofi, alla collaborazione interforze Polizia Locale-Carabinieri-Polizia di Stato-Guardia di Finanza ed all’impiego puntuale della videosorveglianza. Grazie a questi fattori, negli ultimi mesi del 2024 è stato possibile intercettare due bande di ladri d’appartamento arrivando anche al ritrovamento della refurtiva. A tal proposito ringraziamo tutti gli operatori delle forze dell’ordine che si sono impegnati per il risultato ottenuto. Inoltre a fine anno il Comune ha impegnato 20mila euro per potenziare ulteriormente la videosorveglianza e il sistema di letture targhe in altre vie del Comune. Il Comune è ora alla ricerca di un nuovo agente motivato, appassionato e serio, che abbia voglia di impegnarsi per la sicurezza dei cittadini ma anche di esserne al servizio in modo gentile e professionale».

«E’ impossibile arrivare ai “reati zero”, ma si può fare il possibile per prevenire e reprimere crimini di questo tipo, come i furti in casa o le truffe agli anziani – aggiunge Mulas – Il nostro sistema di letture targhe è stato fondamentale per ricercare ed individuare i topi d’appartamento protagonisti di furti in abitazione nel mese di novembre. Qualcuno è stato sorpreso prima di fare i colpi, qualcuno dopo, qualcuno è ricercato, ma è bene sapere che a Besano chiunque entra od esce dal territorio comunale ha la targa registrata dal nostro sistema. Il messaggio che voglio mandare è semplice: se delinqui a Besano hai una grossa probabilità di essere riconosciuto e scovato, in un modo o nell’altro».”