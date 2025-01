Il derby di inizio stagione sorride alla Busto Pallanuoto

Con una rimonta finale e un parziale di quarto periodo di 0-3, la Busto Pallanuoto si aggiudica la vittoria nel derby di inizio stagione sulla Varese Olona Nuoto, costretta a masticare amaro dopo il 13-14 della sirena finale.

I varesini si sono portati avanti nel punteggio fin dalle prime battute, mettendo a segno ben sei reti (a tre) nel quarto iniziale. Pandolfo (5) e De Michele (4) hanno trascinato i biancorossoblu che però, dopo l’inversione di vasca hanno subito la rimonta dei bustocchi guidati in panchina da Andrea Crespi e Rudi Cattino.

A Varese è venuto il “braccino” anche in situazioni di uomo in più, errori che hanno pesato sul risultato finale, come ricorda coach Daniele Osigliani. Cinque invece le reti messe a segno da Robecchi per i bustocchi tra i quali ha brillato anche Bonato (4).

Nella prossima gara di campionato la VON farà visita alla Canottieri Milano, vincente all’esordio (9-11) nel derby con la Bocconi. Busto invece ospiterà (a Milano) il Sestri, messo KO 6-12 da Arese.