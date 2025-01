Il nuovo anno di Varesina e Castellanzese si apre con sfide insidiose

Domenica 5 gennaio alle 14.30 andranno in scena le gare valide per la ventesima giornata del Girone B di Serie D. Per Castellanzese e Varesina il girone di ritorno si apre con due impegni molto insidiosi. I neroverdi ospitano tra le mura amiche la capolista Ospitaletto, mentre la Varesina è attesa dalla complicata trasferta sul campo della Pro Palazzolo.

PRO PALAZZOLO – VARESINA

La Varesina inizia il girone di ritorno con una trasferta molto complicata contro una delle squadre più forti del Girone B. Infatti la Pro Palazzolo è reduce da un ottimo girone d’andata che le ha permesso di totalizzare 34 punti, attestandosi saldamente al quito posto, ultima piazza valida per la partecipazione ai playoff, con quattro lunghezze di vantaggio rispetto al gruppetto composto da Pro Sesto, Sant’Angelo e Casatese Merate. Invece la Varesina ha chiuso in affanno la prima parte di campionato con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate. Entrambe le squadre negli ultimi giorni sono state protagoniste in chiave mercato. La formazione biancoblu ha messo a segno due importanti innesti come il centrocampista centrale Carlo Ghidini, arrivato in prestito dal Brescia e l’ex Desenzano Tommaso Spaviero, trequartista arrivato in prestito dalla Giana Erminio. Invece a Venegono Superiore è arrivato il difensore classe 2006 Gabriele Argint in prestito dal Mantova, dopo aver militato nella prima parte di stagione tra le fila del Piacenza, collezionando con i lupi appena 11 presenze tra campionato e coppa. Il nuovo terzino sinistro ha preso il posto del partente Antonio Siciliano, il quale è passato al Brusaporto.

CASTELLANZESE – OSPITALETTO

La Castellanzese apre il nuovo anno ospitando al “Provasi” la capolista Ospitaletto, allenata da mister Andrea Quaresmini. Gli Orange hanno chiuso il girone di andata saldamente al comando del Girone B con 41 punti conquistati, tre in più rispetto al Desenzano. I bresciani nelle prime 19 partite hanno ottenuto 12 successi, 5 pareggi e solo 2 sconfitte e nelle ultime cinque uscite hanno raccolto 13 punti su 15 a disposizione. I neroverdi, invece, nell’ultima gara del 2024 sono riusciti ad interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive fermando sull’1-1 la seconda forza del campionato Desenzano. La squadra di mister Corrado Cotta è arrivata al giro di boa con 21 punti a +2 sulla zona playout. La formazione arancione vanta la miglior difesa del campionato con 14 gol concessi, al pari del Desenzano, mentre i neroverdi sono terzultimi con 29 reti incassate. Tra le due compagini l’unico precedente è quello risalente allo scorso 8 settembre allo stadio “Luigi Corioni” di Ospitaletto, in quell’occasione gli Orange si sono imposti per 2-0.