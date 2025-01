Il Pd provinciale di Varese: “La prevenzione, la sicurezza e la legalità sono le nostre priorità”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma della Segreteria provinciale del PD

Il Partito Democratico della Provincia di Varese rinnova il proprio impegno a favore della sicurezza e della prevenzione, pilastri fondamentali per garantire il benessere delle comunità e la tutela del nostro territorio.

Tra le priorità più urgenti spicca il problema dello spaccio nei boschi, una vera e propria piaga che compromette la serenità delle nostre comunità e ostacola l’accesso a un patrimonio naturale che appartiene a tutti. “La situazione dello spaccio nei boschi è una problematica che affligge l’intera provincia di Varese ed è da settimane al centro del dibattito pubblico. La sicurezza non è un lusso, ma un diritto inviolabile per ogni cittadino. Siamo fermamente determinati a collaborare con tutte le istituzioni per ristabilire legalità e tranquillità nei nostri territori. Non possiamo accettare che il nostro territorio sia ostaggio di attività criminali: i boschi devono tornare ad essere spazi di vita, non luoghi di paura”

Oltre a questo impegno, il Partito Democratico sta promuovendo iniziative concrete in altri ambiti fondamentali per la sicurezza e il benessere collettivo. Tra queste spicca la prevenzione dei comportamenti a rischio legati all’abuso di alcol. La proposta prevede la distribuzione gratuita di alcol test negli esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione di alcolici, offrendo così ai consumatori la possibilità di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Questo approccio mira a ridurre i pericoli sulle strade, prevenendo incidenti che mettono a rischio la vita di chi guida e di chi gli sta intorno.

“Prevenire è sempre meglio che punire: è questo il principio che guida le nostre azioni. Siamo convinti che strumenti pratici, affiancati da campagne di sensibilizzazione mirate, possano favorire comportamenti più responsabili e contribuire a creare una cultura del rispetto e della consapevolezza.

”L’impegno del Partito Democratico si articola su più fronti, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un ambiente sicuro e vivibile. Tra le priorità:

1) Rafforzare le risorse per le forze dell’ordine, necessarie a contrastare il narcotraffico e riqualificare le aree colpite da fenomeni criminali.

2) Prevenire comportamenti a rischio attraverso l’educazione e strumenti concreti come gli alcol test.

3) Promuovere un dialogo costante tra istituzioni, comunità locali e operatori economici, creando un’azione sinergica capace di produrre risultati concreti e duraturi.

“La prevenzione, la sicurezza e la legalità sono le nostre priorità. Ogni cittadino deve poter vivere in un ambiente sicuro e protetto”