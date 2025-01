Il progresso e la figura di Prometeo: in Sala Montanari la conferenza del liceo Cairoli di Varese

Il liceo Cairoli di Varese, in collaborazione con l’Associazione Amici del Liceo Classico Cairoli, Elmec Informatica e il patrocinio del Comune di Varese, organizza una serata rivolta a tutta la comunità varesina per riflettere sul mito del progresso attraverso la figura di Prometeo.

L’iniziativa si colloca in una serie di incontri pubblici organizzati dal liceo “E. Cairoli” denominati “L’agorà del Cairoli: incontri con la città” che si propone di far conoscere ai cittadini le molteplici attività svolte dai nostri studenti, anche per sottolineare l’attualità degli studi classici e per stimolare una riflessione critica su alcuni temi legati al mondo contemporaneo, in questo caso sul progresso tecnologico e sui problemi che esso solleva. L’incontro del 25 gennaio, infatti, avrà come filo conduttore il mito di Prometeo e la sua evoluzione nel tempo, dalla tragedia di Eschilo fino ai moderni attacchi informatici.

Il tema sarà sviluppato attraverso lavori presentati dai nostri ragazzi e prevede inoltre un intervento della responsabile della cyber security della Elmec informatica. Con questa serata il liceo Cairoli, storico Istituto di Varese, intende rafforzare il percorso di collaborazione e di proficuo scambio culturale con i cittadini e le più significative realtà del nostro territorio. La serata si terrà in Sala Montanari, Via dei Bersaglieri 1 a Varese.

Programma della serata

Ouverture

(Prof.ssa Romano con alunni di 2C, Prof. Contini)

• Presentazione della serata

(Prof. Martini)

• Prometeo e la scienza: progresso e ribellione

(Prof.ssa Romano con alunni di 3C – recitazione)

• The Overreacher (da Prometeo a Frankenstein)

(Prof.ssa Brovelli con alunni della ex 3A – video)

• Albert Camus: Prometeo agli Inferi

(Prof.ssa Barbaro con alunni di 3D ed ex 3D- recitazione)

• La scommessa di Prometeo: l’illusione del secol superbo e sciocco

(Prof.ssa Baroni con alunne di 3A- video)

• Il rimorso di Prometeo: dalla liberazione dell’uomo al dominio della tecnica

(Prof. Gallina con alunni di 3C – video, letture)

• Oppenheimer, il nuovo Prometeo

(Prof. Contini con alunni di 3D)

• Prometeo: il fuoco brucia o scalda?

(Dott.ssa Elisa Ballerio, Marketing Director di CybergON, Elmec Informatica)

• Chiusura: lettura del primo stasimo dell’Antigone di Sofocle

(Un’alunna della ex 3A)