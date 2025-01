Il Termovalorizzatore di Busto ottiene qualifica di operazione di recupero energetico

Neutalia, società benefit che opera nel settore dei rifiuti e gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, ha ottenuto l’assegnazione, da parte di Regione Lombardia, della qualifica di operazione di recupero energetico (R1), che consente all’impianto di operare in regime di recupero energetico invece che di smaltimento (D10), confermando gli alti standard raggiunti in termini di efficienza operativa e riduzione dei costi di gestione. La revisione della qualifica ottenuta da Neutalia e assegnata da Regione Lombardia arriva a seguito degli investimenti della società per il ripristino del funzionamento delle due turbine, che hanno consentito all’impianto di tornare a produrre e immettere in rete energia elettrica a disposizione dei cittadini. L’indice di recupero energetico R1 è un indicatore utile a definire il livello di efficientamento energetico di un impianto di termovalorizzazione. La qualifica di operazione di recupero energetico viene riconosciuta quando il processo di combustione dei rifiuti non solo contribuisce in maniera significativa alla produzione di energia ma lo fa in maniera efficiente. Per misurare questo impatto positivo viene effettuato un calcolo che considera una serie di parametri legati al cosiddetto bilancio energetico dell’impianto, tra cui l’energia elettrica prodotta e immessa in rete, l’energia termica utilizzata all’interno dell’impianto e l’energia esterna introdotta nel sistema (gas metano).

Il processo di termovalorizzazione viene considerato come operazione di recupero energetico se l’indice di calcolo R1 è uguale o superiore a 0,6. Soglia ampiamente raggiunta e superata da Neutalia nel periodo settembre 2023-agosto 2024, grazie ai lavori di miglioramento delle due linee operative e, in particolare, all’installazione della seconda turbina.

“L’assegnazione della qualifica di recupero energetico da parte di Regione Lombardia è un risultato importante, che dimostra l’impegno di Neutalia nella direzione di una sempre maggior efficienza operativa e gestionale che va a vantaggio di tutto il territorio e della comunità locale” ha dichiarato Laura Mira Bonomi, presidente di Neutalia. “Gli investimenti per il revamping dell’impianto e il ripristino efficiente della seconda turbina hanno dato i loro frutti: nel corso del 2024 abbiamo prodotto 55.142 MWh di energia elettrica, segnando un incremento del 27,7% sul 2023. Ora i prossimi passi sono la messa a terra degli investimenti previsti dal piano industriale, che ci vede impegnati fra l’altro a sostenere i Comuni nel raggiungimento dell’obiettivo dell’84% di raccolta differenziata e l’installazione del nuovo turbogruppo per il collegamento con la rete di teleriscaldamento locale, iniziativa che consentirà un ulteriore efficientamento energetico del sistema”.