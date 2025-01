Il varesino Lischetti convocato nella Rappresentativa di Serie D

C’è anche un esponente varesino nei 22 convocati dal selezionatore Giuliano Giannichedda per la Rappresentativa di Serie D. La selezione dei talenti della massima serie dilettantistica che, come ormai consuetudine, parteciperà al prossimo torneo di Viareggio, è formata da ragazzi delle annate 2006 e 2007. Il primo raduno della Rappresentativa sarà dal 21 al 23 gennaio a Vimercate. Da lì comincerà il viaggio verso lo storico torneo giovanile in Versilia.

E tra i calciatori selezionati c’è Lorenzo Lischetti (foto Facebook – ASDC Gozzano), attaccante classe 2006 varesino e cresciuto anche nella Varesina. L’attaccante – che ha segnato anche contro il Varese al “Franco Ossola” (leggi qui) -, è già andato a segno 7 volte in campionato, dimostrandosi uno dei migliori talenti del Girone.

Dal Girone A ci saranno anche il portiere Mathias Ferrante della NovaRomentin, il difensore Federico Borgna del Chieri, i centrocampisti Vittorio Chiabotto del Bra e Nicolò Milia del Saluzzo e l’attaccante Cristian Marmo del Chisola.