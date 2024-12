Il panettone è dolce per il Varese: Gozzano ribaltato 2-1

Il Varese chiude con tre punti il 2024 e il girone di andata. Non però una domenica liscia e tranquilla al “Franco Ossola”, dove il Gozzano ha messo paura ai biancorossi andando in vantaggio nel primo tempo con Lischetti. Nella ripresa però Valagussa trova l’immediato pareggio poi, dopo l’espulsione di Dalmasso – decisamente severa -, lo splendido gol di Banfi per il definitivo 2-1 che permette ai biancorossi di chiudere il girone di andata a quota 36 punti e tenere le distanze invariate dalle altre concorrenti per le posizioni di vertice.

Galleria fotografica Varese – Gozzano 2-1 4 di 32

Oggi un peso specifico importante lo ha avuto il pubblico di Masnago, che – forse anche addolcito dai panettoni offerti dalla società – ha saputo spingere la squadra nel momento giusto alzando la voce e diventando una vera arma in più per il Varese. Ora ci sarà una settimana di festa, poi il campionato riprenderà subito con il nuovo anno, il 5 gennaio contro la Vogherese sempre al “Franco Ossola”. Per il girone di ritorno, se le ambizioni del Varese saranno ancora quelle di primo posto, servirà tenere al minimo le disattenzioni e i passaggi a vuoto. Non sarà facile, ma la squadra di mister Floris ha il dovere di provarci e fare di tutto fino all’ultima giornata per conquistare l’obiettivo.

FISCHIO D’INIZIO

Si chiude, così come accaduto lo scorso anno, al “Franco Ossola” contro il Gozzano l’anno solare e il girone di andata del Varese. I biancorossi, tornati alla vittoria a Cairo Montenotte, puntano a infilare la seconda, anche per rispondere al Vado vittorioso nell’anticipo contro il Derthona (1-0, gol di Vita e rigore sbagliato dai piemontesi). Mister Roberto Floris schiera un 3-5-2 che vede Priola al centro della difesa, capitan Vitofrancesco agisce da mezzala mentre il forfait di De Angelis spinge Lari in attacco dal primo minuto, supportato da Marchisone. Il Gozzano di Manuel Lunardon si presenta in gran forma, forte di cinque vittorie nelle ultime sei gare che ha portato i cusiani a ridosso della zona playoff. Rossoblù in campo con un 3-4-2-1 che sulla trequarti si affida al varesino Lorenzo Lischetti, classe 2006 che sta facendo molto bene. In vista del Natale la società varesina ha deciso di omaggiare tutti i tifosi presenti allo stadio con un panettone; un bel gesto di ringraziamento per i sostenitori biancorossi.

PRIMO TEMPO

Parte forte il Varese che nei primi minuti spinge forte ma, a parte un paio di corner, non riesce a impegnare Aiolfi. Al 10′ la prima vera occasione arriva sull’asse Bonaccorsi-Vitofrancesco con l’affondo del difensore e l’appoggio per il capitano che con il destro manda fuori di un soffio, complice una deviazione della difesa. Il Gozzano prova qualche timida ripartenza ma senza sorprendere la difesa mentre al 18′ Marchisone ribalta il campo palla al piede e serve Lari che però conclude debolmente con il mancino. Altra occasione al 22′ con Valagussa che però calcia male da buona posizione sul suggerimento di Vitofrancesco. Il Varese tanto fa che alla fine, dopo una distrazione difensiva di reparto, si ritrova sotto: al 26′ Lischetti prima calcia da terra, Piras para ma la palla arriva a Salducco che ridà a Lischetti che da due passi non può sbagliare. Da qui è un’altra partita: la squadra di mister Floris, fino a questo momento decisa, perde distanze e intensità e non riesce più a farsi viva dalle parti di Aiolfi. Il Gozzano ne approfitta difendendo con ordine e sfruttando la freschezza e velocità degli attaccanti, che spesso mettono in difficoltà la retroguardia biancorossa. Il tempo si chiude così con i cusiani avanti 1-0 e i biancorossi che devono ritrovarsi prima di tutto mentalmente.

SECONDO TEMPO

Il Varese rientra in campo con Banfi al posto di Priola ma la prima occasione è degli ospiti, con Ropolo che devia in angolo il destro in diagonale di Di Giovanni. Dal corner però Bonaccorsi riparte palla al piede, dà a Marchisone e sfonda a sinistra e mette in mezzo per Valagussa che dal cuore dell’area con il mancino insacca l’1-1. Il gol cambia l’inerzia della gara, il pubblico spinge i biancorossi e al 10′ l’arbitro dà una mano ai biancorossi espellendo quasi dal nulla Dalmasso, che deve aver rivolto frasi poco rispettose al direttore di gara. La superiorità numerica non si nota da subito, ma con il passare dei minuti i biancorossi iniziano a salire di colpi: al 20′ Marchisone impegna Aiolfi con un mancino potente, poco dopo invece è Valagussa di testa a sfiorare il palo. Mister Floris alza ancora il baricentro inserendo Barzotti per Ropolo e al 28′ arriva il gol del sorpasso: è Banfi che, dopo un mancino masticato, carica dai 25 metri e spara un siluro che si insacca sotto la traversa per il 2-1. Messo il naso davanti, il Varese si riorganizza e aumenta centimetri in difesa per gestire il vantaggio. Nel finale il Gozzano prova a mettere alla prova la difesa biancorossa che non vacilla e alla fine, dopo 7′ di recupero, si porta a casa tre punti per chiudere al meglio il 2024 e il girone di andata.