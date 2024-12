I voti del Varese: Marchisone porta la luce, Banfi spacca la porta e rompe il digiuno

VARESE – GOZZANO 2-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 5,5: Anche lui in occasione del gol non è molto reattivo. Ma è anche l’unico tiro che subisce in tutta la gara

BONACCORSI 6,5: Presente in difesa, è da un suo strappo palla al piede che nasce il gol del pareggio

PRIOLA 5: Dopo un paio di uscite positive, oggi è protagonista in negativo. Sull’azione del gol si fa trovare impreparato.

Banfi 7: Un mancino dai 30 metri diritto sotto la traversa. Un gol splendido per rispondere al meglio dopo il rigore sbagliato a Cairo e interrompere il digiuno

Maccioni s.v.: Qualche minuto nel recupero

MIKHAYLOVSKIY 6: Non commette grandi errori ma non è apparso particolarmente sul pezzo. Anche con Piras un paio di incomprensioni

FERRIERI 6,5: Una delle sue migliori partite. Presente, pericoloso e sempre pronto a lottare

VITOFRANCESCO 6: Parte da mezzala e lo fa in maniera diligente. Meglio però quando torna in fascia e spinge con continuità

DAQOUNE 6: Fa tanta diga a centrocampo, meno bene quando deve fare girare il pallone. Lo salva la grinta

VALAGUSSA 6,5: Quando segna lui, il Varese vince. Non è un caso

ROPOLO 5,5: Da esterno non riesce a incidere, nonostante qualche sortita offensiva

Barzotti 6: Nessuna vera occasione ma una prestazione a servizio del collettivo

MARCHISONE 7: Il Varese gira quando si accende lui. Porta palla, calcia, crossa, a volte sembra fare tutto lui. Non segna ma fa un assist e tante giocate di qualità

Malinverno 6: Dentro nel finale, lotta su ogni pallone come gli viene chiesto

LARI 6,5: Non segna ma la sua è una prestazione più che positiva. Parte da unica punta con il solo Marchisone a supporto e regge bene l’attacco. Nella ripresa aiuta la squadra con tante giocate di generosità

Giorgi 5,5: Mette piede in campo e dopo pochi secondi perde l’uomo in fascia. Non proprio una prestazione solida in generale