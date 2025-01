Imparare a usare il defibrillatore, a lezione di 270 studenti del Liceo Ferraris di Varese

Ha preso ufficialmente il via nella mattinata di sabato 25 gennaio il progetto formativo che coinvolgerà circa 270 studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese via il corso di abilitazione all’uso del defibrillatore per gli studenti del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese

Un’iniziativa di grande valore sociale, nata dalla collaborazione tra il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, il Rotary Club Varese Verbano e il liceo stesso, con l’obiettivo di formare giovani cittadini attivi e consapevoli.

Il progetto prevede un corso intensivo di 5 ore durante il quale gli studenti apprenderanno le manovre di rianimazione cardio-polmonare (BLS) e l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE).

“Grazie a questo progetto, non solo trasmettiamo competenze salvavita, ma contribuiamo anche a costruire una comunità più sicura e consapevole. È un grande sforzo, ma grazie al lavoro instancabile dei nostri volontari, oggi è una realtà”, ha spiegato Simone Filippi, presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i ragazzi, che potranno sviluppare competenze utili e diventare cittadini in grado di fare la differenza nella comunità”, ha commentato il Professor Marco Zago, preside del Liceo Ferraris. Il Rotary Club Varese Verbano ha sostenuto il progetto come co-sponsor, insieme alla Croce Rossa Italiana.

Il prefetto del Rotary, Roberta Besozzi, e il segretario, Enrico Bertoni, hanno sottolineato l’importanza di investire nelle nuove generazioni. “La salute dei cittadini e l’attenzione ai giovani sono tra le priorità del Rotary International, e questo progetto incarna perfettamente questi valori”, ha dichiarato l’ingegner Bertoni.

Il percorso formativo si svolgerà presso la sede della Croce Rossa Italiana a Varese e si concluderà con il rilascio di un attestato di operatore BLSD laico, riconosciuto da AREU Lombardia. Questo certificato rappresenta non solo una competenza acquisita, ma anche un contributo concreto alla sicurezza della comunità.