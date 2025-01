In autostrada A9 chiusure notturne per lavori alle gallerie tra Como e Chiasso

Per consentire lavori di manutenzione nelle gallerie lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, sono previste alcune chiusure notturne.

Da martedì 7 gennaio alle 22 fino alle 5 di mercoledì 8 gennaio, verrà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Chi percorre questo tratto dovrà uscire obbligatoriamente a Lago di Como, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada allo svincolo di Como Centro.

Nelle notti dell’8, 9, 10, 11 e 12 gennaio, con orario dalle 22 alle 5, sarà invece chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine italo-svizzero. Durante queste chiusure, lo svincolo di Como Centro rimarrà inaccessibile in entrambe le direzioni, sia verso Chiasso sia verso Lainate. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como sarà comunque possibile accedere al ramo di allacciamento con l’A9.

Gli automobilisti in uscita obbligatoria a Como Centro dovranno proseguire lungo la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina per raggiungere Chiasso. Coloro che intendono imboccare l’autostrada a Como Centro in direzione Chiasso dovranno seguire le indicazioni lungo le strade urbane, mentre chi viaggia verso Lainate potrà rientrare in autostrada dallo svincolo di Fino Mornasco.