Incendio a Mendrisio: arrestato un 29enne italiano, era fuggito in Ungheria

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno annunciato l’arresto di un 29enne cittadino italiano residente in Italia, sospettato di essere responsabile dell’incendio intenzionale scoppiato il 20 settembre 2024 nel parcheggio esterno di una palazzina di appartamenti in via Carlo Cattaneo, a Mendrisio.

L’uomo, sul quale pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dalla Magistratura ticinese, è stato fermato in Ungheria e nelle scorse ore è stato estradato in Ticino. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.

I dettagli dell’incendio

L’incidente, avvenuto poco prima delle 2 del mattino, ha avuto origine da una vettura parcheggiata nel piazzale esterno della palazzina. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo altre tre auto e danneggiando gravemente la facciata dell’edificio.

Era stata poi disposta l’evacuazione di circa trenta persone da due stabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia della città di Mendrisio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto, che hanno domato l’incendio, e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).

Due persone avevano riportato una lieve intossicazione da fumo ed erano state trasportate in ospedale per accertamenti.