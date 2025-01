Incensurato, ma col bazar della droga in casa: in manette frontaliere di Arcisate

Un “cassetto della droga“ di tutto rispetto: non per la quantità, tecnicamente quasi al limite del trascurabile seguendo il criterio della quantità contenuto nelle grandi inchieste per droga, ma sintomo di una capacità di reperire parecchi generi di sostanza.

IL BAZAR DELLE SOSTANZE

Ad un frontaliere incensurato di di 34 anni i finanzieri hanno trovato nella sua abitazione di Arcisate un degno ventaglio di droghe, specialmente di estrazione chimica come MDMA ed Exstasy giustificato all’interrogatorio di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari come necessario ingrediente dei divertimenti serali, come la cocaina (meno di un grammo) e l’immancabile fumo, di quasi un grammo di peso.

L’IRRUZIONE NELL’APPARTAMENTO

Elementi che sono tutti in mano agli investigatori che hanno bussato alla porta dell’uomo alle 7 di sabato in un blitz d’iniziativa legato ad altra inchiesta su cui la Procura sta lavorando e della quale non si ha contezza rispettando il giusto segreto delle indagini. Un blitz, si diceva, che ha riguardato l’abitazione dell’uomo e la rimessa dove stava posteggiata la sua auto nella quale è stato trovato altro stupefacente sul cofano della macchina. Il giudice ha convalidato l’arresto e scarcerato l’indagato sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, come chiesto dal difensore avvocato Corrado Viazzo.

LE OPERAZIONI ANTIDROGA E IL BLITZ ALLE BUSTECCHE

È un momento di forte fermento da parte degli investigatori nel contrasto alle sostanze stupefacenti attraverso la lotta alle organizzazioni, italiane e non, che controllano il mercato, in questo caso sembra non legato direttamente al fenomeno dello spaccio nei boschi.

Ulteriore attività della Finanza aera in corso su questo fronte sempre nella giornata di sabato fra Varese e Induno Olona, ed è di ieri la notizia, riportata dalla Prealpina, di un agente dell’Antidroga in forza alla squadra Mobile di Varese travolto da un’auto durante un blitz antidroga alle Bustecche, lunedì sera: l’investitore è stato fermato e arrestato e si trova oggi in carcere.