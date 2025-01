Incidente in A8 in direzione Milano, code fra Legnano e bivio con la A9

È di una persona ferita, un uomo di 57 anni, l’esito sul piano sanitario di un incidente stradale avvenuto venerdì mattina intorno alle 9 in A8.

L’incidente che dalle prime informazioni avrebbe visti coinvolti due veicoli, è avvenuto nel tratto compreso fra Legnano e il bivio con la A9 in direzione Milano.

Sul posto i soccorsi con ambulanza e polizia stradale. Società autostrade segnala che il sinistro ha causato code nel tratto interessato.

Il ferito non sembra essere in gravi condizioni: l’uomo è stato soccorso in codice verde.

