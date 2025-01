Incidente stradale sulla Varesina a Turate, coinvolte quattro persone

Scontro tra due auto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 gennaio, sulla Varesina a Turate. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: due donne di 35 e 53 anni e un uomo di 62 anni, mentre i datai della quarta persona non sono stati resi noti.

Sul posto, oltre a due ambulanze della Croce Rossa di Saronno e di Lomazzo con il supporto dell’automedica, sono intervenuti i Carabinieri di Cantù e i Vigili del Fuoco di Como per gestire la viabilità e prestare i primi soccorsi.

Per due persone le operazioni di soccorso si sono concluse sul posto, un ferito è stato portato in codice giallo all’Ospedale Galmarini di Tradate e una quarta persona è stata soccorsa in codice verde, quello della minima gravità.