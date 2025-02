Assalto alla cassaforte dell’Ipermercato D’Ambros di Turate: il punto vendita è regolarmente aperto

I titolari dell’Ipermercato D’Ambros di Turate rassicura tutta la clientela, dopo che la scorsa notte punto vendita è stato oggetto di un tentato assalto alla cassaforte con un’esplosione che ha causato danni all’area coinvolta.

«Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita – dice Alessandro D’Ambros – Ci siamo attivati immediatamente per mettere in sicurezza la zona, ripulire l’area colpita e avviare i lavori di ripristino. L’ipermercato è regolarmente aperto e tutte le attività proseguono senza interruzioni per garantire il miglior servizio ai nostri clienti».

«Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno espresso vicinanza e affetto in queste ore – aggiunge il titolare del supermercato – Il supporto della nostra comunità è per noi motivo di grande orgoglio e ci dà ancora più forza per andare avanti con determinazione. Per qualsiasi aggiornamento, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali».