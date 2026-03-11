La storia di Turate diventa digitale: nasce la “Collezione storica Luigi Girola”
L’archivio online è consultabile da tutti ed è pensato come un progetto in continuo aggiornamento, destinato ad arricchirsi nel tempo con nuovi materiali
A Turate nasce un nuovo spazio digitale dedicato alla memoria del paese. L’amministrazione comunale ha annunciato l’apertura della “Collezione storica Luigi Girola”, un archivio online pensato per raccogliere e rendere accessibili materiali legati alla storia e alla vita della comunità.
La collezione è dedicata a Luigi Girola, concittadino ricordato per il suo impegno nella valorizzazione della storia locale e per l’attenzione alla conservazione della memoria del territorio.
Un archivio digitale sulla storia del paese
Il progetto raccoglierà materiali multimediali, immagini e documenti che raccontano momenti significativi della storia di Turate, i suoi luoghi e i protagonisti della vita cittadina nel corso degli anni. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della comunità uno spazio consultabile da tutti, capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale locale.
La “Collezione storica Luigi Girola” è già disponibile online e può essere consultata sul sito del Comune di Turate a questo link.
Un progetto in continua evoluzione
L’iniziativa è pensata come un archivio in costante aggiornamento. Il materiale presente nella collezione verrà progressivamente ampliato, contribuendo a costruire nel tempo un racconto sempre più ricco della storia del paese.
«Con questo progetto – spiega l’amministrazione comunale – si intende sottolineare il valore della memoria come bene collettivo, rendendo omaggio all’impegno e alla passione di Luigi Girola nel preservare e tramandare l’identità di Turate».
