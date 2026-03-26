Slitta a fine giugno la riapertura della Posta di Turate: il Comune chiede un ufficio postale mobile
Problemi organizzativi durante i lavori fanno slittare la riapertura dello sportello postale, inizialmente prevista per metà aprile
Slitta la riapertura dell’ufficio postale di Turate. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha ricevuto da Poste Italiane un aggiornamento sui lavori di rifacimento in corso. Lavori la cui conclusione era stata prevista inizialmente per la metà di aprile.
Lo scorso 12 marzo il Comune ha contattato nuovamente Poste Italiane per verificare il rispetto delle tempistiche inizialmente previste. Nel corso del confronto, i referenti hanno segnalato alcune problematiche organizzative emerse durante i lavori, indicando come nuova data di riapertura la fine del mese di giugno.
Un rinvio che prolunga i disagi per i cittadini, costretti in questo periodo a rivolgersi agli sportelli dei comuni vicini. Per limitare le difficoltà, l’Amministrazione comunale ha chiesto ufficialmente a Poste Italiane l’attivazione di un ufficio postale mobile sul territorio, almeno fino alla riapertura della sede.
L’obiettivo è evitare che i residenti debbano spostarsi fino a Rovello Porro per usufruire dei servizi postali, una situazione che pesa soprattutto su anziani e persone con difficoltà negli spostamenti.
Il Comune fa sapere che è in attesa di un riscontro da parte di Poste Italiane sulla richiesta avanzata. Non appena arriveranno aggiornamenti, verranno comunicati alla cittadinanza.
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