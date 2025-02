Book cerca casa tra Varese e Como

Riceviamo e pubblichiamo un appello per l’adozione di un cane tra le province di Como e Varese attualmente ospite di una pensione di Turate.

Il cane che vedete si chiama Book, ha 6 anni, è maschio. E’ attualmente ospite della “pensione dei Nobili” a Turate (CO) e cerca adozione. E’ una rinuncia di proprietà. Soffre parecchio la permanenza nella pensione e da quando è arrivato è anche dimagrito.

Sta bene, ha fatto esami del sangue, ecografie etc ed è completamente in salute. Va in passeggiata molto volentieri ed è compatibile con gli altri cani.

Come riferimento per eventuali contatti, la volontaria che lo segue si chiama Corinne e il suo numero è: 366 7112029

Resto a disposizione per ulteriori informazioni.