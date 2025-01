La Futura vuole dimenticare la Coppa Italia: obiettivo vittoria contro la Nuvolì Altafratte

(foto Loris Marini)

Chiusa la – purtroppo negativa – parentesi della Coppa Italia (leggi qui), la Futura Volley si rituffa nel campionato, con le ultime quattro gare in programma della stagione regolare. Il prossimo impegno per le cocche sarà domenica 12 gennaio (ore 17) sul campo della Nuvolì Altafratte, in provincia di Padova.

L’obiettivo per la Futura sarà quello di ottenere un altro successo per confermarsi al vertice del Girone B; la serie positiva delle ragazze di coach Alessandro Beltrami, escludendo il passo falso in Coppa Italia, è arrivata a 11 vittorie consecutive e 13 risultati utili di fila. A sostenere le cocche ci sarà il pullman – organizzato dalla società – dei tifosi che partiranno da Busto Arsizio.

«Credo che un po’ più di coraggio nel rischiare e maggior attenzione e qualità nelle piccole cose – spiega l’allenatore Beltrami nelle dichiarazioni riportate dalla società -, ci avrebbero permesso di giocarcela fino in fondo contro in Coppa Italia. Ogni partita lascia qualcosa da sistemare ed è quello che faremo anche stavolta. Abbiamo affrontato subito la sconfitta con la giusta calma, ricordando che il percorso fin qui è stato splendido. La sconfitta è una cosa brutta, sapevamo che poteva capitare e che se fosse arrivata andava affrontata. Adesso dovremo riportare la nostra identità ancora più ferocemente in campo, perché se non abbiamo quelle caratteristiche che ormai ci contraddistinguono facciamo fatica. Il tempo è poco, oggi torniamo in scenario ricercando con maggior attenzione e grinta la qualità che sappiamo di poter mettere in campo. Altafratte è una squadra che in casa batte bene, difende tanto e quando riesce gioca veloce. Ci darà del filo da torcere e servirà la massima attenzione».