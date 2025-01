La gioeubia vuole battere la pioggia: pronto il fantoccio 2025 a Gallarate

Le previsioni meteo per giovedì mattina non sono buone, ma ad Arnate sono ottimisti sulla gioeubia: tutto pronto per il falò benaugurante.

Il fantoccio è ormai pronto: «In passato siamo arrivati a dodici metri e mezzo, ora ci siamo fermati a cinque metri e mezzo, per ragioni di sicurezza» dice Maurizio Pozzi, che insieme ad una decina di altri volontari si occupa dell’allestimento.

«Qui ad Arnate si è formato un bel gruppo» spiegano, sul campo da calcio che giovedì ospiterà la gioeubia. «Alla fine sono impegnate un sessanta persone».

C’è il gruppo (appunto una decina di persone) per il fantoccio, c’è il gruppo della cucina (otto per patatine e salamelle, altre sei a dar manforte alla Pro Loco per il risotto), ci sono quelli alla cassa, c ‘è il gruppo che si è fatto carico della parte organizzativa, sempre al fianco della Pro Loco, per esempio per la gestione dei flussi e delle uscite di sicurezza.

L’allestimento dell’area del pentolone del risotto

Al centro c’è sempre lei: la vecchia strega, un gran fantoccio fatto di cassette di legno e bancali. «Abbiamo fatto sei viaggi per recuperare tutto il materiale, grazie a varie aziende che hanno tenuto da parte il materiale».

Come sempre c’è anche un’adesione di aziende legate al quartiere, che hanno fornito gratuitamente materiali e servizi vari per l’allestimento: il fabbro Sgarella, la Futura Automazioni , Gmp Provasoli, Astra, Mc Prefabbricati.