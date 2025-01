La Provincia al Centro: bilancio positivo dopo i primi mesi di lavoro del ruppo consiliare provinciale

A pochi mesi dal proprio insediamento, il Gruppo Consiliare Provinciale “La Provincia al Centro” traccia un bilancio positivo del lavoro svolto finora, sottolineando l’importante risultato elettorale dell’autunno 2024.

Questo risultato ha rappresentato non solo una conferma di fiducia da parte degli Amministratori Locali, ma anche un segno tangibile della capacità del gruppo di aggregare e unire l’intera area moderata: «Il gruppo ha dimostrato di essere una forza propositiva, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di costruire un futuro condiviso e sostenibile – spiega la nota del gruppo – Non da ultimo, un’adattabilità alla relazione positiva con tutte le altre forze politiche».

Nei mesi appena trascorsi, i consiglieri del gruppo hanno lavorato concentrandosi su temi centrali per il futuro della provincia: « A partire dal lavoro di prospettiva e visione politica che ha portato all’analisi di diverse criticità locali, fino all’inizio di un impegno concreto per rispondere alle sfide che ci attendono».

Tra gli ambiti principali su cui il gruppo sta focalizzando l’attenzione ci sono lo Sviluppo economico, innovazione e Politiche Attive del Lavoro; Sostenibilità e ambiente e Turismo e Promozione del Territorio.

Il Vicepresidente e Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Giacomo Iametti, sta portando avanti un’iiniziativa per la salvaguardia e la riqualificazione delle strutture scolastiche che vede, tra le azioni in corso, una ricognizione sullo stato sugli edifici scolastici di proprietà provinciale. L’iniziativa prevede sopralluoghi diretti e una gestione tempestiva delle emergenze, affrontando in primis i problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come infiltrazioni d’acqua dai tetti e altri danni che compromettono la funzionalità degli impianti.

In parallelo, il Consigliere delegato al Bilancio e Partecipate, Mattia Premazzi, è stato impegnato nella stesura del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027, che comprende gli aggiornamenti sul monitoraggio delle opere finanziate ai Comuni con il progetto “Comuni attivi” ed il monitoraggio delle opere relative ai progetti PNRR in fase di realizzazione per oltre 32 Milioni di euro. «Per mantenere i conti in equilibrio, particolare attenzione dovrà essere riposta al monitoraggio delle entrate, anche in relazione ad eventuali aggiornamenti di legge della finanziaria approvata – spiega la nota – In particolare in merito alla gestione del personale e dall’utilizzo dei ristorni dei frontalieri; infine è in corso un monitoraggio dei mutui esistenti, così come dei residui sugli impegni degli anni precedenti, al fine di ottimizzare le risorse impiegate”». Oltre a questo, Mattia Premazzi sta collaborando con il liquidatore per prendere decisioni cruciali sulla liquidazione della Società Patrimoniale, monitorando attentamente l’evoluzione della situazione.

Il Consigliere delegato alla Cultura e al Turismo, e Capogruppo, Matteo Marchesi ha recentemente coordinato l’iniziativa delle luci natalizie di Villa Recalcati e la mappatura degli eventi natalizi sul territorio, dando vita al brand “Luci d’Insubria”. Questo progetto intende essere una piattaforma fruibile anche negli anni a venire, contribuendo a valorizzare il territorio e attrarre turisti. Inoltre, sta lavorando con gli uffici alla redazione delle nuove convenzioni sui beni culturali provinciali e sta costruendo, in sintonia con il Presidente Magrini, il calendario degli eventi per il 2025. Un altro passo significativo in questo ambito è la costituzione di una fondazione per il turismo, in collaborazione con la Camera di Commercio, finalizzata a promuovere il territorio e creare percorsi di marketing territoriale condivisi con i Comuni.

Il Consigliere delegato al Trasporto Pubblico Locale (TPL), Pierluigi Gilli, con oltre cinquant’anni di esperienza da amministratore locale, sta conducendo una ricognizione approfondita della situazione attuale dei trasporti pubblici, in vista dei nuovi appalti in arrivo. In particolare, Gilli sta monitorando da vicino la situazione dell’area di Saronno, storicamente ai margini della nostra provincia, per garantire un miglioramento dei servizi di trasporto e l’integrazione delle reti.

Infine, il Consigliere delegato all’Ambiente, Enrico Vettori, sta affrontando le nuove sfide poste da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con particolare attenzione alla nuova tariffazione per i servizi ambientali. Vettori è impegnato a monitorare e analizzare le implicazioni di queste modifiche normative.