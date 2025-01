La Solbiatese cade a Legnano, il Pavia balza in testa

Si è aperto con i botti il 2025 del Girone A di Eccellenza. La Solbiatese, dopo la delusione della finale di Coppa Lombardia (leggi qui), non rialza la testa, anzi. I ragazzi di mister Livieri perdono 3-2 al “Mari” contro il Legnano di Gianluca Porro (leggi qui) che, al contrario, iniziano l’anno nuovo con il sorriso. Cozzi apre le marcature per i lilla, con bombe Ballgjni che raddoppia. Martinez prova a riaprire il match ma ancora Ballgjini va a segno per i legnanesi, prima del definitivo 3-2 firmato da Scapinello.

La nuova capolista del girone è così il Pavia che supera 2-1 il Cinisello grazie a due penalty messi a segno da Perna e Poesio. Non sfrutta invece il passo falso della Solbia la Caronnese che non va oltre lo 0-0 in casa della Vergiatese. Festeggia l’Ispra che grazie al gol di Oldrini regola 1-0 l’Fbc Saronno, mentre la Sestese sfrutta al meglio il turno casalingo per prendersi tre punti in rimonta: 3-1 con le reti di Romano, Basso e Rancati.

Resta in alto il Mariano che passa 2-0 a Lentate, stesso risultato per la Rhodense a Robbio, mentre terminano 1-1 sia Ardor Lazzate – Sedriano sia Casteggio – Meda.