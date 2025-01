Niente bis per la Solbiatese: la Coppa va alla Rovato Vertovese

Una domenica negativa per la Solbiatese, che perde la finale di Coppa Italia Lombardia e lo fa subendo una netta sconfitta. La Rovato Vertovese, infatti, alza la coppa allo stadio “Ferruccio” di Seregno con un 4-0 che sa di netta affermazione. Per i nerazzurri invece una pagina da girare in fretta e dimenticare, con il campionato che incombe e un primo posto da difendere con le unghie.

LA CRONACA

Sin dai primi minuti si vede che la Rovato Vertovese ha qualcosa in più di mettere in campo, la Solbia invece fatica e non riesce a pungere. La somma delle due cose porta al gol del vantaggio: è il 20’ quando Bertuzzi si gira e con un mancino indovina l’angolo giusto per il vantaggio. Lo stesso numero 7 è protagonista anche del raddoppio al 24′, quando salta due avversari e dà a Belotti un cioccolatino da scartare per il 2-0. Sotto di due gol i nerazzurri provano la reazione ma Scapinello prima e Martinez poi non riescono a realizzare.

All’intervallo mister Tricarico cambia Galli e Martinez per Manfrè e Torraca ma la musica non cambia. È di Cortinovis la firma del 3-0 che chiude la gara, anche perché pochi minuti dopo Riceputi si prende il secondo “giallo” e viene espulso. Nel finale la RV va con il pilota automatico, con Vitali che al 42’ arrotonda il risultato sul 4-0.