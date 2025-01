La Solbiatese non si sblocca, il Pavia prova l’allungo

Ancora non riesce a tornare alla vittoria la Solbiatese che in casa del Sedriano non va oltre lo 0-0. Ne approfitta il Pavia che passa 3-1 a Meda in rimonta e si porta a +3 in vetta alla classifica. Al secondo posto si issa il Mariano che batte 2-1 l’Ispra e tiene la scia della capolista. Torna alla vittoria l’Fbc Saronno, che ribalta il Robbio e dopo il 0-2 degli ospiti sfrutta le reti di Schingo, De Vincenzi e Pandini per prendersi i tre punti.

Frena anche la Caronnese, fermata sullo 0-0 dall’Ardor Lazzate mentre sgranocchia punti la Rhodense grazie alla vittoria 3-1 in casa della Vergiatese.

Pari 1-1 per la Sestese a Cinisello (gol del solito Romano), e per il Legnano contro il Casteggio. Termina senza reti la gara della Base 96 contro la Lentatese.