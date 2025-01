La stagione del 67 Jazz Club Varese riparte con l’Erios Jazz Collective

C’è un gradito ritorno per il primo concerto del 2025 del 67 Jazz Club Varese: sul palcoscenico di Varese Vive in via San Francesco d’Assisi 26, infatti, si esibirà domenica 12 gennaio alle ore 18 l’Erios Jazz Collective, giovane formazione guidata dal maestro Mario Biasio che annovera, accanto alla bravissima vocalist Marta Neve De Leo, il pianista Leonardo Concina, il contrabbassista Alessandro Rosin e il batterista Luca Codecco.

Questo stesso gruppo, sia pure con elementi diversi (della vecchia formazione sono rimasti solo Marta Neve De Leo e Leonardo Concina), si era infatti già esibito con grande successo a Varese Vive per il 67 Jazz Club nel dicembre 2023.

Il “Progetto Erios”, fortemente voluto e avviato cinque anni orsono a Vigliano Biellese dal professor Mario Biasio, è in pratica una scuola di jazz dedicata a giovani e giovanissimi, una iniziativa che ha avuto come primo effetto la nascita quasi immediata di una big band, che si è poi esibita con successo su molti palcoscenici (tra questi anche quello del prestigioso Torino Jazz Festival); da questa derivano poi diversi gruppi che propongono un jazz fresco e originale, a cavallo fra tradizione e innovazione.

L’appuntamento è dunque per domenica 12 gennaio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Prenotazioni gradite al numero 335-8208969. Ingresso 10 euro.