L’anagrafe di Varese apre le prenotazioni online per il rilascio della carta di identità

Il Comune di Varese ha attivato il servizio di prenotazione online per la carta di identità elettronica, per consentire agli utenti di fissare l’appuntamento per il rilascio del documento direttamente online e in modo autonomo, tramite il link ministeriale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.

Il rilascio della CIE (Carta di Identità Elettronica) avviene infatti solo su appuntamento: tramite il sistema di prenotazione, che è sempre attivo, è possibile fissare facilmente gli appuntamenti in modo diretto e in qualunque momento da remoto, scegliendo autonomamente data e ora attraverso l’agenda online. Poi basterà presentarsi all’Ufficio anagrafe in via Sacco nel giorno e nell’ora stabiliti. Tutti i dettagli sui documenti necessari, tempistiche e costi sono sul sito del Comune di Varese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio anagrafe ai numeri 0332 255217 / 225 / 219 negli orari di apertura, il lunedì dalle 13.00 alle 17.00, da martedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00.

E’ attivo anche il servizio che consente di presentare direttamente online le dichiarazioni di cambio di via e residenza a Varese: le richieste possono essere inviate tramite la piattaforma ministeriale dell’Anagrafe Nazionale ANPR. I servizi online sono sempre attivi, creando in tal modo un filo diretto tra i cittadini e il Comune di Varese senza passare allo sportello.