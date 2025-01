Lavori per la ferrovia di Malpensa, chiude per una settimana la strada Cardano-Casorate

Prosegue, ogni giorno, il cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa Terminal 2 e ora i lavori impongono una settimana di chiusura della strada che collega Casorate Sempione e Cardano al Campo: da lunedi 13 gennaio la strada provinciale 68 sarà chiusa per sette giorni. «Con possibilità di proroga in caso che il tempo atmosferico sia sfavorevole» spiega il sindaco di Casorate Dimitri Cassani.

Il tratto chiuso al traffico ricade appunto in territorio di Casorate: nell’arco di una settimana la strada esistente sarà collegata con le rampe del sovrappasso sul nuovo tracciato ferroviario. Con la riapertura sarà dunque già ativo il tracciato definitivo, in sostituzione di quello provvisorio attivato in questi mesi.

Il tratto in questione è accessibile solo alle persone residenti a Casorate che debbano recarsi ad un’attività o ad un servizio presente in quel tratto di strada (c’è ad esempio l’accesso alla piattaforma ecologica comunale).

Tutto il traffico di attraversamento Cardano-Casorate invece sarà deviato su altro percorso, passando da Gallarate.

Nel frattempo il cantiere prosegue in ogni sezione del percorso della nuova ferrovia: