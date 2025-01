Avanza il cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa, in corso lo scavo della galleria 05

Proseguono, anche nel cuore dell’inverno, le operazioni di cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa Terminal 2: sono in corso in questo periodo, ad esempio, gli scavi della galleria artificiale Ga05, a ridosso della superstrada 336, in. territorio di Somma Lombardo.

L0intervento prevede la movimentazione di 150mila metri cubi di terra, ad opera dell’impresa Perino Piero di Torino (il general contractor è la Salc).

Nell’autunno scorso era stato completato lo scavo della galleria naturale di 385 metri, nonché le strutture delle gallerie artificiali 03 (195 metri), 06 (309 metri), 07 (352 metri), 08 (243 metri), 09 (357 metri) e 10 (65 metri) e delle trincee 01 (estesa per 675 metri) e 02 (altri 481 metri).

In questa fase il cantiere ha previsto lo spostamento della sede della Statale 336 su nuovo tracciato provvisorio, in attesa di successiva modifica, così come previsto anche per un tratto della Statale 33 “del Sempione”.

Il tracciato della nuova ferrovia e i tempi

Il collegamento ferroviario a doppio binario tra il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea RFI del Sempione avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione. Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate è di 7 minuti. L’intervento rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito UE, del cosiddetto “Global Project” Malpensa T1 – Malpensa T2 – linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2.

La conclusione dei lavori è prevista per luglio 2025 e l’attivazione per dicembre 2025.