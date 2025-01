Libere le tre donne in ostaggio a Gaza dal 7 ottobre 2023

Hanno potuto riabbracciare le madri le prime tre donne rilasciate dopo 469 giorni di prigionia a Gaza. Si tratta di Romi Gonen, Emily Tehila Damari e e Doron Steinbrecher. È il primo scambio previsto dagli accordi raggiunti per il cessate il fuoco tra le parti. Altri 30 ostaggi verranno rilasciati a piccoli gruppi ogni settimana, secondo il piano concordato tra le parti. La consegna è avvenuta al valico di reim dove sono state prese in consegna dalla Croce Rossa che le ha poi portate in ospedale.

Questa mattina l’inizio della tregua era slittata di qualche ora per la mancata consegna dell’elenco, da parte di Hamas, dei nomi dei 33 ostaggi da consegnare. L’elenco, comunque, non chiarisce chi sia ancora in vita.

Romi, 24 anni, era stata rapita al festival Nova a Reem, mentre tre suoi amici erano stati uccisi, Emily, 28 anni, era stata portata via dalla sua casa a Kfar Aza. Doron, infermiera veterinaria di 31 anni, si trovava nel suo appartamento nel kibbutz Kfar Aza quando i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione, uccidendo e rapendo decine di residenti.

In cambio, lo Stato di Israele libererà 90 prigionieri palestinesi detenute nelle sue carceri.