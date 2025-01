“L’istituto comprensivo di Azzate ha 728 iscritti, non è a rischio chiusura e non è in territorio montano”

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica della dirigente del comprensivo di Azzate che è stato erroneamente citato nell’articolo in questione. L’articolo è stato corretto.

Buongiorno,

la scrivente Simona Piraino, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Azzate,

in riferimento all’articolo comparso sulla testata “Varese News” in data 14/01/2024, intitolato “Due Istituti scolastici in meno in provincia di Varese dal prossimo settembre. Possibili riduzioni anche nel 2026.” https://www.varesenews.it/2025/01/due-istituti-scolastici-in-meno-in-provincia-di-varese-dal-prossimo-anno-possibili-altre-riduzione-nel-2026/2135100/# , segnala i seguenti errori riferiti al nostro Istituto Comprensivo.

Nell’articolo si legge testualmente:

“Tra quelli (Istituti) in territorio montano, sono al limite il Comprensivo di Azzate con 411 alunni…”

In proposito segnala:

1) che L’Istituto Comprensivo di Azzate non è collocato in territorio montano.

2) che L’Istituto Comprensivo di Azzate registra nel corrente anno scolastico 728 alunni (e non 411)

La scrivente segnala in proposito il danno d’immagine che l’Istituto ha subito dalla pubblicazione di questo articolo, in un periodo tra l’altro delicato, come quello delle iscrizioni e chiede un’immediata ed efficace rettifica degli errori contenuti nell’articolo, in maniera tale che risulti chiaro per l’utenza che l’Istituto Comprensivo di Azzate non è a rischio chiusura/accorpamento.