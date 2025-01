L’onorevole Andrea Pellicini in visita alle forze di polizia di Luino

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, il deputato Andrea Pellicini, accompagnato dal consigliere provinciale Franco Compagnoni e da Dario Sgarbi, già assessore al bilancio del Comune di Luino, ha fatto visita agli uffici della Polizia di frontiera di Luino, dove è stato accolto dal commissario Carlo Trevisanello.

Successivamente, la delegazione si è recata presso i vicini uffici della Polizia stradale di Luino, incontrando il comandante Alessio Alfieri e il suo team. Durante questi incontri, è stata espressa piena solidarietà e gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano.

«Proseguono i nostri incontri con le Forze dell’ordine alle quali vogliamo ribadire la nostra gratitudine per il lavoro quotidiano a protezione del bene primario della nostra sicurezza – ha detto Pellicini, – nonché per manifestare loro solidarietà per gli attacchi subiti in tutta Italia da contestatori facinorosi».

Anche il consigliere provinciale Franco Compagnoni ha sottolineato l’importanza delle Forze di polizia nel territorio: «Il valore aggiunto del nostro territorio è rappresentato da questi comandi di Polizia, presidi imprescindibili per la difesa dei cittadini e per il controllo delle nostre frontiere».